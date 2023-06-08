Isparta'da tarla ilaçlama sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde tarlasını ilaçladığı sırada kalp krizi geçiren Ali Açıkkol (60) hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Açıkkol'un cenazesi Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde tarlasını ilaçladığı sırada kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti.
Kasımlar köyünde yaşayan Ali Açıkkol (60), tarlasındaki mahsulü ilaçlamak için evinden ayrıldı. Geç saatlere kadar dönmeyen Açıkkol'un yakınları tarlaya gitti.
Tarlada Açıkkol'un hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekibi, Açıkkol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Açıkkol'un cenazesi, Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Bekir Özkan Acar - Güncel