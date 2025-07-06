Isparta'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Eyüpler köyünde meydana geldi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eyüpler köyünde O.T'nin (69) kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Necla Turan (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü O.T. ile araçtaki O.T. (6) yaralandı.
Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel