Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.