Isparta'da tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışmaları başladı

ISPARTA (AA) - Isparta'daki tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışması başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Isparta Belediyesince ortaklaşa yürütülecek çalışmalarda, ilk etapta 18 evin restorasyonu yapılıp, mülk sahiplerine teslim edilecek.

Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.