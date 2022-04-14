Isparta'da tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışmaları başladı - Haberler

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Isparta'da tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışmaları başladı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışmaları başladı

Isparta'daki tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışması başlatıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta'daki tarihi Damgacı Sokak'ta restorasyon çalışması başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Isparta Belediyesince ortaklaşa yürütülecek çalışmalarda, ilk etapta 18 evin restorasyonu yapılıp, mülk sahiplerine teslim edilecek.

Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

İklim Değişikliği, Restorasyon, Isparta, Güncel, Haberler

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