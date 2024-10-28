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Isparta'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Isparta'da meydana gelen kazada bir taksi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı dikkat çekti.

ISPARTA'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1710 sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişme noktasında meydana geldi. Mevlüt Ünal'ın kullandığı 32 T 0161 plakalı taksi olan hafif ticari araç ile Mehmet Say'ın kullandığı 32 AAR 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan taksi çöp tenekesine, otomobil ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Say hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile taksinin kavşakta çarpıştığı, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki başka otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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