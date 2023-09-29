Isparta'da sürücüler kask ve hız konusunda uyarıldı

Isparta'da düzenlenen etkinlikte motosiklet ve otomobil sürücüleri, kask ve hız konusunda uyarıldı.

Isparta'da düzenlenen etkinlikte motosiklet ve otomobil sürücüleri, kask ve hız konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Isparta Bir Kanat Altında Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda kermes düzenlendi.

Motosiklet kulüpleri ile modifiye araç sahiplerinin katıldığı etkinlikte, trafik ile toplum destekli polislik ekipleri tarafından kask kullanımı ve hız konusunda bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Trafik Şube Müdürü Fatih Karadeniz, motosiklet sürücülerinin mutlaka kask ve koruyucu kıyafet kullanmaları gerektiğini söyledi.

Motosiklet sürücülerinin kaza anında büyük yaralanmalara maruz kalabildiğini ifade eden Karadeniz, kentte 9 ayda 500'e yakın yaralanmalı motosiklet kazası yaşandığını bildirdi.

Isparta Bir Kanat Altında Derneği Başkanı Halil Çeliker de kuralların hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kermesten elde edilen gelir, Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneğine bağışlandı.