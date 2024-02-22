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Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan bir keçi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kurtarıldı. Jandarma ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevinde, Büyük Hacılar köyündeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibi besici R.B'ye teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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