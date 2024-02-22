Isparta'da sulama kanalında mahsur kalan keçi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevinde, Büyük Hacılar köyündeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibi besici R.B'ye teslim etti.