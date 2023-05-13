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Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

Güncel Haberler

Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Sülübey Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Kılıç'tan (45) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kılıç'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kılıç'ın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Tuncay Kılıç Isparta Güncel Haberler

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