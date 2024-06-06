Isparta'da Site Yöneticisini Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

ISPARTA'da site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) otoparkta dövüp, kemerle boğarak öldürmekle suçlanan Süleyman Çelik (49), tutuklu yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, 28 Ocak'ta Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkta meydana geldi. Site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı otoparktaki odada hareketsiz halde görenler, sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Süleyman Çelik'in, Erdoğan ile tartıştığını, ardından öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Süleyman Çelik tutuklandı.

Sanık Süleyman Çelik'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya sanık Süleyman Çelik, ölen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın eşi Neşe Erdoğan ve kızı Dilek Üçkardeş de katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep etti.

Şikayetçi avukatı Barış Koçer mütalaaya katıldıklarını beyan ederken, sanığın eski eşi G.B. hakkında cinayete azmettirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa mütalaayla ilgili savunmasını sordu. Sanık Süleyman Çelik, önceki duruşmalarda da ifade ettiği gibi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın, eşine uygunsuz mesajlar attığı iddiasını yineleyerek, "Eşimin bu işle hiçbir ilgisi, alakası yok. Cahit Bey'in kendisine uygunsuz mesajlar attığını bile ben burada sizin huzurunuzda anlattığında duydum. Cinayeti tasarladığım iddia ediliyor. Ben böyle bir şey yapsam yaşadığı, eşinin, dostunun, komşularının olduğu yerde mi cinayet işlerim? Yanımda en azından bir silah bulundurur ve tenha bir yerde öldürürüm. Kaçacağım yeri bile önceden düşünürüm. Cahit Hoca bana 'Eşini getir ona kadınlığını yaşatayım' dediğinde tepki gösterdim. Kapıdan çıkıp giderken, pantolonunun kemerini çıkarıp, arkamdan boğazıma doladı. Elini ısırarak kurtulabildim. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Ahmet Uymaz ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, olayın tasarlayarak işlendiğini gösteren dosyada somut bir delil olmadığını öne sürdü. Ahmet Uymaz, "Sanığı olay yerine çağıran maktuldür. Sanık oraya iş görüşmesi için gitmiş ve dosyada ayrıntısı ile açıklanan olay cereyan etmiş, maktul pantolon kemerini çıkararak, sanığın boynuna dolayarak sıkmıştır. Sanık ifade ettiği gibi elini ısırarak kurtulmuştur. Otopsi raporunda da maktulün parmaklarında diş izi olduğu belirtilmiş ve ifadeyi doğrular niteliktedir. Müvekkilim yamyam mı da birini öldürmeden önce ısıracak? Tasarlayarak öldürme fiilinin oluşmadığını, bundan ceza verilemeyeceğini ayrıca haksız tahrik unsurlarının en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Süleyman Çelik, "Söz sizde Hakim Bey" demekle yetindi. Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Çelik'e duruşmadaki iyi hali ve sabıkasının olmaması dolayısıyla istinaf yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezası verdi.