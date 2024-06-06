Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen kemerle boğularak öldürüldü

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Ç'nin yanı sıra maktulün eşi ve çocukları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın Erdoğan'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, buna göre ceza almasını istedi.

Sanık Süleyman Ç, savunmasında, Hüseyin Cahit Erdoğan'ın olaydan bir gün önce kendisini bir uygulama üzerinden arayarak iş görüşmesine çağırdığını anlattı.

Sanık, "İş görüşmesinden çıktığım sırada maktul, eski eşimle ilgili bazı müstehcen sözler söyledi. Bu nedenle tartışma çıktı. Maktul, kemerle boğazımı sıkmaya çalıştı. Ben de ellerini ısırarak kendimi savundum. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında geçen yıl 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Ç. tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.