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Isparta'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri olan Vildan Kıraç, hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavileri devam ediyor. Jandarma ekipleri, saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.

Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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