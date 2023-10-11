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Isparta'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri olan Vildan Kıraç, hastanede hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavileri devam ediyor. Jandarma ekipleri, saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.