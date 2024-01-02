Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
Bağlar Mahallesi'ndeki kasap dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B. tarafından av tüfeğiyle vurulan F.Y. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Bağlar Mahallesi'ndeki kasap dükkanında, M.B. ile F.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
F.Y, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, gözaltına alındı.