Isparta'da Silahlı Kavga: 9 Kişi Tutuklandı
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında İran uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Olay, 7 Ekim’de Bahçelievler Mahallesi'nde, önceden husumet bulunan gruplar arasında gerçekleşti.
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan ve çıkan silahlı kavgada sonucu gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.H, H.H, E.C, E.P, M.A.K, A.Y. ve İran uyruklu H.T, A.A, S.H. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
7 Ekim'de iki grup arasında önceden husumet nedeniyle silahlı kavga çıkmış, yaralananın olmadığı olayda 9 kişi gözaltına alınmıştı.