Isparta'da silahla yaralanan kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
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Isparta'da silahla yaralanan kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Isparta'da silahla yaralanan kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Çetin Akay'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan A.Ö, E.Ö, R.G, M.A.G, B.A. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 21 Ocak'ta bir bilet firmasının önünde Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsüne ateş ettiği öne sürülmüş, sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyen çevredeki vatandaşlar yaralıyı özel hastaneye kaldırmıştı. Burada yaşamını yitiren Akay'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alınmıştı.