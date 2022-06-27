Isparta'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadın silahla vurularak ağır yaralandı. Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadın silahla vurularak ağır yaralandı. Boşanma aşamasında olan A.Ö. ile eşi Ö.Ö. arasında Garip köyünde tartışma çıktı. Bu sırada A.Ö'nün yanında bulunan Y.B, kadına silahla ateş etti. Yaralanan Ö.Ö'nün yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekibi kadını, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ö.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan A.Ö. ile Y.B. Afyonkarahisar'da yakalandı. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Senirkent Isparta Güncel Haberler

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