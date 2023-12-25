Üye Girişi
Haberler

Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir çekicinin üzerinde bulunan otomobilde 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 21 fişek ele geçirildi.

Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kaza yapan çekicinin üzerindeki otomobilde, 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler H.A.G, O.A. ve M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title