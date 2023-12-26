Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

ISPARTA'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık günü gerçekleştirdiği operasyonda, çekiciye yükledikleri araç ile silah kaçakçılığı yapmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada ruhsatsız 7 tabanca, 7 şarjör ve 21 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.G., O.A., ve M.T. hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)