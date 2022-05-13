Isparta'da sıfır atık getirme tesisi inşaatı tamamlandı - Haberler

ISPARTA (AA) - Isparta'da Sıfır Atık Projesi kapsamında sıfır atık getirme tesisi inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Isparta Belediyeden yapılan açıklamada, ev ve işyerlerinde oluşan 14 ayrı atık türünün tesiste toplanarak geri dönüşümün sağlanacağı belirtildi.

Tesisin, Isparta Belediyesinin Bozanönü yolu Gül Küçük Sanayi Sitesi altındaki alanda inşa edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tesiste lisans başvurusu aşamasına geçildi. bin 500 metrekarelik alana inşa edilen tesis, önümüzdeki ay itibariyle faaliyete geçecek. Merkezde, metal, ahşap, elektronik, kimyasal, pil gibi ev ve işyerinden çıkan 14 ayrı atık türü depolanacak ve buradan da geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunacak tesisin yanı sıra şehrin muhtelif yerlerinde de vatandaşların bu atıkları atabilmeleri amacıyla 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezi konuldu. Buralarda da kağıt, metal, plastik, cam, atık yağ gibi materyaller ayrıştırılarak toplanıyor ve buradan da tesise sağlanmış olacak."