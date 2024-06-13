Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Sıcak Havada Bitkin Düşen Kuş Yavrusu Suyla Canlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen 'Bayağı İspinoz' cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi. Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını fark eden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti. Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı. Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.

Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını farkeden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti.

Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı.

Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Selçuk Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title