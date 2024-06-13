Isparta'da Sıcak Havada Bitkin Düşen Kuş Yavrusu Suyla Canlandı
Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen 'Bayağı İspinoz' cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi. Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını fark eden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti. Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı. Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Isparta'da sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen "Bayağı İspinoz" cinsi kuş yavrusu, vatandaşın verdiği suyla hareketlendi.
Kirazlıdere mevkisinde yerdeki kuş yavrusunun uçamadığını farkeden Selçuk Tokgöz, yanında bulunan pet şişedeki suyla hayvanı serinletti.
Suyu içen kuş, kanatlarını çırpmaya başladı.
Kuşun suyu içerek canlanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.