Isparta'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Isparta'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Valilik binasındaki Göl Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde alınan seçim tedbirleri değerlendirildi.

Baruş, seçimde 1141 polis, 724 jandarma olmak üzere toplamda 1865 güvenlik güçlerinin görev olacağını kaydetti.

İl genelinde 328 bin 107 vatandaşın oy kullanacağını ifade eden Baruş, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.