Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

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Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eğirdir- Antalya kara yolu Eyüpler köyü mevkisinde, Şükrü Gülfidan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi.

Motosikletin devrildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Gülfidan'ı, Eğirdir Eklem ve Kemik Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Gülfidan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Motosiklet, Antalya, Eğirdir, Isparta, Güncel, Haberler

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