Isparta'da şap hastalığı karantinası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da şap hastalığı karantinası

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da şap hastalığı karantinası

Sav beldesinin, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı bildirildi.

Sav beldesinin, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beldedeki bir işletmeye il dışından getirilen bir büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle Sav beldesinin tamamının karantinaya alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm tedbirler alınarak, bölge hayvan giriş çıkışına kapatılmıştır. Müdürlüğümüz ekiplerince şap hastalığı tespit edilen ahır ve çevresinde dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanların aşılama işlemleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlara, ilkbahar ve sonbahar döneminde, periyodik olarak şap hastalığına karşı koruma amaçlı aşı yapılmaktadır."

Karantina kapsamında beldedeki canlı hayvan pazarının da kapatıldığı bildirildi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title