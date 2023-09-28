Isparta'da Sahte İlan Üzerinden 550 Bin TL Değerinde Otomobil Satışı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da sahte ilan üzerinden 550 bin TL değerinde otomobil satışı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da yaşayan bir vatandaş kendisine ait olan yaklaşık değeri 550 bin TL olan aracını internet üzerinden satmak için ilan verdi. Aracı satın almak isteyen şahıslar kendisini arayarak aracı almak istediklerini söyleyip araç sahibinin aracına ait bilgileri aldı, ardından başka bir internet sitesi üzerinden aracı ilana koyup başka bir alıcı buldu. Şüpheli şahıslar hem araç sahibi ile hem de sahte ilan üzerinden aracı satın almak isteyen müşteri ile iletişim kurup araç sahibi ve sahte ilan üzerinden alıcı olanları bir araya getirdiler. Bu arada her iki şahsı da telefon ile iletişim kurarak alım satım işlemi hakkında konuşmalarını engelleyip araç satışı için kendi belirlemiş oldukları banka hesabına paranın yatırılmasını sağladı. Durumu fark eden araç sahibi Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisi olarak 4 şahıs tespit edildi. Ö.A., S.T. ve A.K. isimli 3 şahıs yakalanarak ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli E.E.G. isimli 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ISPARTA