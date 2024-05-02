Isparta'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce çalışma yapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 105 litre sahte içki geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce çalışma yapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 105 litre sahte içki geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.