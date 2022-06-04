Isparta'da sağanak etkili oldu - Haberler

Isparta'da sağanak etkili oldu
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Isparta'da sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kentte akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bazı yollarda su birikintisi oluştu.
Isparta Belediyesi ekipleri, bazı bölgelerde tıkanan rögar kapaklarını açtı.
Meteoroloji yetkilileri, kentte yarın da gök gürültülü yağışlı havanın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel