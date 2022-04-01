Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da ramazan öncesi fırın ve marketler denetlendi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesinde fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Ramazanda vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın, market ve tatlı imalatı yapan iş yerlerinde denetimler artırıldı.

Zabıta ekipleri, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen olup, olmadığını inceledi.

Tatlı imalatı yapan iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, marketlerde de fiyat ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Isparta, Zabıta, Market, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title