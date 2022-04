Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesi tarafından Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şubeler Arası Bocce Turnuvası düzenlendi.

Işıkkent Spor Salonu bahçesinde kurulan bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 23 birimden 69 emniyet mensubu katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü turnuvanın birincisi olurken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ikinci, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü üçüncü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile turnuvanın final karşılaşmasını izledi.

Finalin ardından ödül töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, turnuvada ödül alanları tebrik etti.

Başkan Başdeğirmen, "Nice 177 yıllar evlatlarımıza ve ülkemize nasip olsun. Sizler bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan, trafik ve her türlü durumlarda yanımızda olan canlarımız, her şeyimizsiniz. Allah sizlere kolaylıklar versin, sağlık, sıhhat içerisinde daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Ödül töreninin ardından Başkan Başdeğirmen ve İl Emniyet Müdürü Turanlı, bocce atışı yaptı.