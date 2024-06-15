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Isparta'da polisin evinden silah ve altın çalan zanlılar Ankara'da yakalandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir polisin evinden silah ve altın çaldığı öne sürülen 2 zanlı Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheliler, Eğirdir'e getirilerek adliyeye sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir polisin evinden silah ve altın çaldığı öne sürülen 2 zanlı Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazla Mahallesi'nde bir polis memuruna ait evden silah ve 70 bin lira değerinde altın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Ankara'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen C.Y (17), ile Ç.U (27) olduğunu tespit etti.

Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, Eğirdir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evin avlusuna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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