Isparta'da Polis Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

Isparta'da kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaştan 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para aldıktan sonra yakalandı. İncelemeler sonucunda dolandırıcıların M.A ve B.G isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Isparta'da kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, aradığı kişiye isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, bir vatandaştan 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para alan dolandırıcılar yakalandı.

Isparta'da 13 Temmuz tarihinde N. A. isimli yabancı uyruklu kadın vatandaşı telefon ile arayıp "Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız diyerek baskı altına almaları ve yönlendirmeleri sonucunda kendisini polis olarak tanıtan" kişilere inanarak yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para kaptırdı. İhbar üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 65 farklı noktadan alınan 18 saatlik kamera görüntüsü incelemeleri sonucu olayı gerçekleştiren şahısların M.A ve B.G isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 27 Temmuz tarihinde ekipler tarafından yapılan operasyonlar sonucunda şüpheli iki şahıs yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA