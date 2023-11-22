Isparta'da Patates Çuvallarının Altında Bin 563 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Isparta'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araçta yapılan aramada patates çuvallarının altına gizlenmiş bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araçta yapılan aramada patates çuvallarının altına gizlenmiş bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde kullanılmak üzere 2 şahsın uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. 21 Kasım 2023 tarihinde yapılan operasyonda 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Gönen-Isparta karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada patates çuvallarının altına gizlenmiş halde toplam bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA