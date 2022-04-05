Isparta'da özel gereksinimli gencin başkomiser olma hayali gerçekleştirildi - Haberler

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Isparta'da özel gereksinimli gencin başkomiser olma hayali gerçekleştirildi

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da özel gereksinimli gencin başkomiser olma hayali gerçekleştirildi

Isparta'da bir polis emeklisinin özel gereksinimli oğlunun başkomiser olma hayali bir günlüğüne de yerine getirildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir polis emeklisinin özel gereksinimli oğlunun başkomiser olma hayali bir günlüğüne de yerine getirildi.

Isparta'da yaşayan Arıdaş ailesi, 25 yaşındaki özel gereksinimli oğulları Yunus Arıdaş ile Isparta Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada ekiplerce ağırlanan Arıdaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile görüştü. Babası da emekli polis olan Arıdaş, ziyarette hayalini kurduğu başkomiserlik üniformasını giydi.

İl Emniyet Müdürü Turanlı eşliğinde hizmet binasını gezen Arıdaş, şube müdürleriyle telefonla görüştü.

Arıdaş, bir günlüğüne de olsa başkomiser olma hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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