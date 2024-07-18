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Isparta'da Otomobillerin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ISPARTA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Eylül Mira Yıldırım (2), Çağla Ege Yıldırım (6) ve Sevgi Yıldırım (59) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tuncay Yıldırım'ın (38) kullandığı 35 DVA 11 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülnur Yalçın'ın (41) kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazada, toplamda 5'i ağır, 13 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eylül Mira Yıldırım, Çağla Ege Yıldırım ve Sevgi Yıldırım kurtarılamadı. Diğer yaralılar Selçuk Yıldırım, Büşra Burak, Sude Naz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Aynur Burak, Beyza Tapdıgov, Tuncay Yıldırım, Gülnur Yalçın, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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