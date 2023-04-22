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Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobil, Mehmet M'nin kullandığı 32 ABE 972 plakalı kamyonetle Eğirdir- Barla kara yolunda çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Eğirdir Isparta Barla Güncel Haberler

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