Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobil, Mehmet M'nin kullandığı 32 ABE 972 plakalı kamyonetle Eğirdir- Barla kara yolunda çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel