Isparta'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet İlkay Uluğbay'ın kullandığı 20 ACN 897 plakalı otomobil, Dinar- Isparta kara yolunda Z.G. idaresindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Keçiborlu Kredi Yurtlar Müdür Vekili Hasan Şahin (37), kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Uluğbay da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.