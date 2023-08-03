Isparta'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Hüyüklü kasabasında Ş.A.(63) hakimiyetindeki plakası öğrenilemeyen otomobil önce seyir halindeki S.M.(45) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen Porsche cipe, ardından da direğe çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.A.(61), S.B.(55) ve R.D.(92) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesinde kaldırdı. Hastanede durumu ağır olan 92 yaşındaki R.D. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan kaza anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ISPARTA