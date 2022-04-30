Isparta'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kardeş yaralandı
AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Y'nin kullandığı 32 PN 778 plakalı otomobil, Gülevler Mahallesi'nde duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kardeşi Demir Talha Y. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yalçın Çelen - Güncel