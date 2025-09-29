Isparta'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
Isparta'nın Aksu ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Eğirdir-Aksu yolu üzerinde gerçekleşti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
H.Ö'nün kullandığı 32 AEH 671 plakalı otomobil, Eğirdir-Aksu yolu Ağılköy mevkisinde S.D. idaresindeki 07 ASD 134 tırla çapıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü H.Ö. yaralandı.
Ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel