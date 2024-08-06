Isparta'da otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil su kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.C'nin (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gönen Kırçayır mevkisindeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan G.P (81) ise hastaneye kaldırıldı.