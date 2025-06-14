Isparta'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçtaki bir yolcu yaralandı.

Isparta'da, otomobilin yol kenarındaki beton bloğa çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki (64), 07 AIU 41 plakalı otomobil, Eğirdir- Isparta kara yolunda menfezdeki beton bloğa çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği, araçtaki C.A'nın (67) yaralandığı tespit edildi.

Yaralı, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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