Isparta'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Isparta'da meydana gelen otomobil kazasında, sürücü A.A. (31) refüjdeki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.A. (31) idaresindeki 15 AD 605 plakalı otomobil, Sav beldesi 106. Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
