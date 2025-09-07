Haberler

Isparta'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen otomobil kazasında, sürücü A.A. (31) refüjdeki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.

A.A. (31) idaresindeki 15 AD 605 plakalı otomobil, Sav beldesi 106. Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
