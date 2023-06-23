Isparta'da Otomobil Kazası: Astsubay Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Isparta Kara Havacılık Okulunda görev yapan astsubay Ahmet Zübeyir Taş (29), idaresindeki otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı astsubay Taş kurtarılamadı, eşi ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.