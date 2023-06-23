Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
A.Z.T. idaresindeki 32 ACY 761 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel