Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Isparta'da otomobilin ağaca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.