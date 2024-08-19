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Isparta'da Otomobil ile Patpat Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

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Isparta'da meydana gelen kazada otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'da otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki otomobil ile Fatime Aytan'ın (33) sürücülüğünü yaptığı patpat ile çarpıştı. Kazada patpatta bulunan Zehra Uygun (50) olay yerinde, Gülfidan Güllü (59) ise kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Kaya (28) ile patpat sürücüsü Fatime Aytan, Bolat Budak (45), Fatma Diker (70), Şerife Akdoğan (52), Havva Türedi ve Döndü Güllü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi ve Uluborlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehra Uygun ve Gülfidan Güllü'nün cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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