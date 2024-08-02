Isparta'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Isparta'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pirimehmet Mahallesi'nde M.E.S'nin kullandığı 35 BIM 009 plakalı otomobil, Emre Ç. idaresindeki 32 AEJ 193 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ve çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin çarptığı bir kadın yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin vurduğu motosikletin savrularak kadına çarptığı anlar yer aldı.