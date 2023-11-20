Isparta'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı ve araçlar refüje çıkarak durabildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Akpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 PF 698 plakalı otomobil, 06 DP 7395 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. Refüje çıkan otomobil ve minibüs, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. - ISPARTA