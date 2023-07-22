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Isparta'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelendost ilçesi Uluyol Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.S (42) idaresindeki otomobil seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kazada yaralanan araç sürücüsü H.H.S. ambulans ile Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan H.H.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gelendost Isparta Güncel Haberler

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