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Isparta'da otomobil çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da otomobil çarpması sonucu 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, İ.Ö. yönetimindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Kerem Uzuntepe'ye çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İ.Ö. yönetimindeki 03 AAR 242 otomobil, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Uzuntepe'ye (6) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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