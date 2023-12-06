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Isparta'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

6 Aralık 2023 19:44 Son Güncelleme: 19:46 Abone Ol

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.