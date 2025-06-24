Isparta'da Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Isparta'da Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
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Isparta'da bir özel halk otobüsü şoförü, güzergahını değiştirerek fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Kent merkezinde Musa Bayındır yönetimindeki özel halk otobüsünde, ayakta yolculuk yapan bir kadın yolcu aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine Bayındır, hızlıca güzergahını değiştirerek fenalaşan kadını Isparta Şehir Hastanesine ulaştırdı.

Olay anı da otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Musa Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır şoförlük yaptığını belirterek, otobüsüne binen yolcu fenalaşınca hiç düşünmeden hastaneye ulaştırdığını söyledi.

Hastayı acildeki hastane personeline teslim ettiğini anlatan Bayındır, "Ambulans çağırmak yerine en hızlı nasıl yetiştiririz diye düşündük. Böyle durumlarda insan refleksleriyle hareket ediyor. Hastanın yanında kalmak istedim fakat otobüste başka yolcular da vardı. Önce onları çarşıya ulaştırdım. Sonrasında hastamızın durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok mutlu oldum." diye konuştu.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de normalde sivil araçlarla bile zor girilen bir noktaya, şoförün yoğun trafikte aracı başarılı bir şekilde yönlendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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