Isparta'da Otobüs ile Tur Midibüsü Çarpıştı: 1'i Ağır 28 Yaralı

Isparta'da Otobüs ile Tur Midibüsü Çarpıştı: 1'i Ağır 28 Yaralı
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Isparta'nın Koçtepe Kavşağı'nda yolcu otobüsü ile tur midibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır 28 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ISPARTA'da yolcu otobüsü ile tur midibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 28 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ramazan Açan (27) idaresindeki 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akgün'ün (51) kullandığı 16 AUP 766 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Savrulan tur midibüsü şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların bir kısmı midibüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Kazada, iki araçta bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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